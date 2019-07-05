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Issam Chebake'den Sergen Yalçın’a övgü

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 05.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı sağ bek oyuncusu Issam Chebake, “Herkes Sergen Hoca’nın kalitesini çok iyi biliyor. Teknik adam olarak da oyun mantalitesini kendime çok uygun görüyorum. Onun için Sergen Hoca ile birlikte çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Issam Chebake'den Sergen Yalçın’a övgü

Bolu Abant kampında kulüp televizyonuna konuşan Chebake, takımın yeni teknik adamı Sergen Yalçın ve kendi performansına dair açıklamalarda bulundu. Yeni hocaları Sergen Yalçın’ın oyun anlayışını kendine uygun gördüğünü kaydeden Chebake, “Sergen Hoca’nın geçmişinden bahsetmenin bence hiç gereği yok. Çünkü herkes Sergen Hoca’nın kalitesini çok iyi biliyor. Teknik adam olarak da oyun mantalitesini kendime çok uygun görüyorum. Onun için Sergen Hoca ile birlikte çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Yeni transferlere gelince, Fofana ile zaten bir tanışıklığım var. Çok iyi karakterde bir oyuncu olduğunu biliyorum. Fofana’nın futbol anlamında da katkısını çok göreceğimizi tahmin ediyorum. Jahovic’e gelince, bence o Türkiye’nin en iyi santrforlarından biri. Bir çok defans oyuncusunun korktuğu bir oyuncu. Onun da bu sene sahaya ağırlığını koyacağını tahmin ediyorum. Ona bu sezon çok ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE TARAFTARLAR FUTBOLU ADETA YAŞIYOR"

Türkiye ile Fransa arasında futbola bakış olarak farklılıkları olduğunu belirten Chebake, “Türkiye ile ilgili ben Fransa’da iken arkadaşlarım ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatıyordu. Tabi buraya gelince bunu gözlerimle gördüm. Malatya ise benim için çok başka bir deneyi oldu. İlk geldiğimde de, şimdi de halk beni çok iyi karşıladı. Fransa’daki taraftarların takımlarına bakış açılarıyla buradaki bakış açısı aynı değil. Türkiye’deki taraftarlar futbolu adeta yaşıyor. Türkiye’nin güzel yönlerinden biri de bu. Onun için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şehir olarak da kulüp olarak da çok iyi karşılandım” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİMİZDE BAŞKAN BANA KAYISI İKRAM ETMİŞTİ"

Malatya kayısısını çok sevdiğini de belirten Faslı futbolcu, “Transferim için ilk Türkiye’ye geldiğimde başkan bana kayısı ikram etmişti. Bir tane ağzıma attıktan sonra bir baktım arkası gelmiyor. Sonra baktım başkan beni uyarıyor ama dikkat et diye. Hakikaten kayısı çok lezzetli bir meyve ve çok seviyorum” dedi.

FAS MİLLİ TAKIMI'NIN HOCASI BENİ ARADI VE TEBRİK ETTİ

Chebake, Fas Milli Takım hocasının kendisini aradığını ve tebrik ettiğini de belirterek, “Bireysel anlamda iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Geçenlerde Fas Milli Takımı'nın hocası beni aradı ve tebrik etti. Güzel bir sezon geçirdiğimden bahsetti. Tabi yarın ne olacağı belli olmaz. Belki de bu sene beni de milli takıma çağırırlar ve bu benim için gurur verici bir olay olur. Konuşmak için biraz erken. Futbolda neyin nasıl olacağı hiçbir zaman belli olmaz.”

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