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İşsiz kalan ve yardıma muhtaç kişilere Türk Kızılay’ı el uzattı

MALATYA HABERLERİ  | 20.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında işsiz kalan ve yardıma muhtaç kişilere Türk Kızılay’ı el uzattı.

İşsiz kalan ve yardıma muhtaç kişilere Türk Kızılay’ı el uzattı

Korona virüs tedbirleri kapsamında işsiz kalan ve yardıma muhtaç kişilere Türk Kızılay’ı el uzattı. İhtiyaç sahipleri tespit edilerek yardım kolileri ev ev teslim edildi.
Türk Kızılay’ının faaliyetleri hakkında bilgi veren Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, bu zor günlerin hep birlikte aşılacağı mesajını verdi. Yardıma muhtaç aileler için tespit çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Soylu, “Türk Kızılayı kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlendi. Ülkemizin bu zor dönemlerinin üstesinden gelmek için hep birlikte elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bizler Türk Kızılayı olarak Türkiye genelinde ve Malatya’da önemli çalışmalara imza atıyoruz. Uzman ekibimiz ile yardıma muhtaç ailelerin tespitini sağlayıp yardımları adreslere, sosyal mesafe kuralına uyarak teslim ediyoruz. Vefa Destek Grupları başta olmak üzere birçok resmi kuruluşta tecrübelerimizi paylaşarak yardıma muhtaç ailelere ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Soylu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında işsiz kalan ve yardıma muhtaç kişilere Türk Kızılay’ı el uzattı. İhtiyaç sahipleri tespit edilerek yardım kolileri ev ev teslim edildi" şeklinde konuştu.

İşsiz kalan ve yardıma muhtaç kişilere Türk Kızılay’ı el uzattı

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