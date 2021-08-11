YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi normale döndü

İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi normale döndü

11.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi normale döndü

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) verilerine göre 2020'de beş günlük Kurban Bayramı süresince 260 bin 794 megavatsaat olan toplam tüketim bu yıl yüzde 6 artışla 276 bin 808 megavatsaate çıktı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, aşı uygulamaları ve ülke genelinde atılan normalleşme adımları Kurban Bayramı'nda elektrik tüketim rakamlarında da etkisini gösterdi.

Buna göre, 2020'de beş günlük Kurban Bayramı süresince 260 bin 794 megavat saat olan toplam tüketim bu yıl yüzde 6 artışla 276 bin 808 megavat saate çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Abonelerimizin bayramda enerji sıkıntısı yaşamaması için yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ettik. Çalışanlarımızın vardiyalarını bayrama özel olarak yeniden düzenledik. 2020'ye göre tüketimin arttığı bir bayram yaşadık. Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği İstanbul’umuza bayram tatili boyunca en iyi hizmeti vermek için çalıştık ve başarılı bir süreç yönettik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
PARTNERŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatildeŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatilde
GÜNCELLEME - Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesiGÜNCELLEME - Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesi

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.