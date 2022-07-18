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İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 2022 yılı taban puanları yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih dönemi öncesinde üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerini, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını gündemine aldı. Peki, İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

İstanbul Aydın Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından tercih dönemini bekleyen öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte detaylar.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

YKS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, üniversite tercihleri için bekleyen öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi 2022 yılı 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanlarını merak etmeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Matematik Öğretmenliği taban puanları 2022Matematik Öğretmenliği taban puanları 2022
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YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?
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