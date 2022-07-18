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İstanbul Bilgi Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması! Bilgi Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları açıklandı mı?

18.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite tercihlerinde Bilgi Üniversitesi'nin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi merak ediliyor. Peki, Bilgi Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları açıklandı mı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması! Bilgi Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları açıklandı mı?

Bilgi Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavına giren öğrenciler, sonuçlarını öğrenmelerinin ardından Bilgi Üniversitesi'nin 2022 taban puanlarını araştırıyor. Peki, Bilgi Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları açıklandı mı?

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK VE 2 YILLIK TABAN PUANLARI

Bilgi Üniversitesi'nin 2022 yılı için 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları ve başarı sıralamasının belli olup olmadığı araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih dönemi öncesinde üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'nin son 4 yıldaki üniversite taban puanlarını merak ediyor.

Bilgi Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

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