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İstanbul'da kaldı! Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

29.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli İstanbul'da kaldı. Fatih Karagümrük ile anlaşan 32 yaşındaki oyuncu 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlı kulüp tarafından veto edilince Fatih Karagümrük ile masaya oturuldu. 1.5 yıllık sözleşmeyi kabul eden Feghouli, Dünya Kupası'nın ardından sahalara yeniden çıkacak.

İstanbul'da kaldı! Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

2017 yılında West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Sofiane Feghouli'nin 5 yıllık Galatasaray dönemi sezon başında sona erdi. Şu an kulüpsüz durumda olan Cezayirli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

İSTANBUL'DA KALDI! 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

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5 yıldır ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Sofiane Feghouli, düzeninin bozulmaması için İstanbul'dan bir takımla anlaşmak istedi. Menajerinin ilk önce Beşiktaş'a önerdiği Sofiane Feghouli, siyah-beyazlılardan ret yiyince rotasını Fatih Karagümrük'e kırdı. Karagümrük temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Sofiane Feghouli, Dünya Kupası'nın ardından yeşil sahalara geri dönecek.

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