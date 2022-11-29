İstanbul'da kaldı! Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

2017 yılında West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Sofiane Feghouli'nin 5 yıllık Galatasaray dönemi sezon başında sona erdi. Şu an kulüpsüz durumda olan Cezayirli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

İSTANBUL'DA KALDI! 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

5 yıldır ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Sofiane Feghouli, düzeninin bozulmaması için İstanbul'dan bir takımla anlaşmak istedi. Menajerinin ilk önce Beşiktaş'a önerdiği Sofiane Feghouli, siyah-beyazlılardan ret yiyince rotasını Fatih Karagümrük'e kırdı. Karagümrük temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Sofiane Feghouli, Dünya Kupası'nın ardından yeşil sahalara geri dönecek.

