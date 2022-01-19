İstanbul Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray çevresindeki bazı eğlence mekanlarında eş zamanlı genel asayiş denetiminde bulundu.

Mekanlarda kontrollerini gerçekleştiren ekipler, şüpheli görülen kişilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.



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