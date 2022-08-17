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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yenilenebilir enerji dönüşümü hareketi

17.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yenilenebilir enerji dönüşümü hareketi

İSTANBUL (AA) - Karbon salınımı azaltılarak, çevre ve insan sağlığının korunmasına destek olan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) belgesini alarak, çevre konusundaki iyileştirme ve belgeleme çalışmalarına hız kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından onaylanan kaliteli eğitimi, uluslararası akredite edilmiş program sayısı ve tescillenen öğrenci memnuniyetinden sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi bir başarıya daha imza attı.

Çevre sağlığının korunması için gerçekleştirdiği çalışmalar ve tüketilen enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyle karşılayan İGÜ, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi" belgesi alarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin tedarik edilmesini garantiledi.

- Hem çevreyi koruyacak hem de geleceğe katkı sağlayacak

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) kapsamında, “SDG7: Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde Türkiye’de 4’üncü sırada yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim alanındaki çalışmaları, yenilikçi projeleri ve topluma yönelik sağladığı katkılar ile birlikte çalışmalarına erişilebilir ve temiz enerji alanlarında da devam ediyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi belgesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin tedarik edilmesini garantileyen İGÜ, elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir kaynakların kullanımının da yaygınlaştırılmasını destekliyor.

Çevresel, sosyal ve ekonomik yönüyle kullanıcıları sürdürülebilir gelecek için katkı sağlamaya yönelten YEK-G sistemi, yenilenebilir enerji kullanımı ve tüketimi ile kullanıcıların sebep olduğu elektrikten kaynaklı karbon salınımının azaltılmasını da sağlıyor.

Bu sayede hem çevreyi koruyacak hem de geleceğe katkı sağlayacak olan İGÜ, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak, kalıcı bir başarı elde etmek için sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yenilenebilir enerji igü

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