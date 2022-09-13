YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Havalimanı günlük 1351 uçuşla Avrupa'da birinci oldu

İstanbul Havalimanı günlük 1351 uçuşla Avrupa'da birinci oldu

13.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: - "İGA İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 5 havalimanı içerisinde 2019 yılı seviyesinin üzerinde (+yüzde 7) performans gösteren tek havalimanı olmaya devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı, 5-11 Eylül döneminde günlük ortalama 1351 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında zirvedeki yerini korudu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "05-11 Eylül 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1351 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. İGA İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 5 havalimanı içerisinde 2019 yılı seviyesinin üzerinde (+yüzde 7) performans gösteren tek havalimanı olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1320 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci sırada yer alırken Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 1260 uçuşla üçüncü oldu. Listede yer alan Frankfurt Havalimanı 1159 uçuşla dördüncü, Londra Heathrow Havalimanı 1115 seferle beşinci 5. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan’a yardımHak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan’a yardım
Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim olduErzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu
Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.