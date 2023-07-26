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İstanbul Havalimanı’nda 6 buçuk kilo kokain ele geçirildi

26.07.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’dan İstanbul’a gelen uçaktaki bir yolcunun valizinde 6 buçuk kilo kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda Kolombiya’dan hareket eden bir yolcu uçağındaki şahıs takibe alındı. İstanbul Havalimanı’nda şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler, herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. Fakat arama esnasında tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran şahsın x-ray tarama cihazına sevk edilen valizinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine ekiplerce valizde arama yapıldı. Yapılan fiziki aramalar sonucu valizde eşyaların arasına gizlenmiş 3 paket içerisinde her pakette 4 adet rulo olmak üzere toplam 12 adet kâğıt rulo olduğu görüldü. Yapılan incelemede yazar kasa rulolarının arasına gizlenmiş halde x-ray tarama cihazında görülmesini engellemek için alüminyum ambalajlara sarılmış toz maddeler olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince bulunan maddenin yapılan test sonucu kokain olduğu ve toplam miktarının 6 buçuk kilo olduğu tespit edildi.

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