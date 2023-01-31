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  4. İstanbul Havalimanı’nda 6 kilo 725 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda 6 kilo 725 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

31.01.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü polis ekipleri havalimanı ve çevresinde kişilere yönelik denetimlerini gerçekleştirdiği esnada ikisi kadın diğeri erkek toplam üç şahsı durumundan şüphelenerek durdurdu.

Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan üç şahsa yapılan üst aramasında 6 kilo 725 gram kimyasal uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali gümrüklü alan çıkışında kontrollerini sürdüren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Tahran’dan gelen ikisi kadın toplam üç yolcunun durumlarından şüphelenerek kontrole tabi tuttu. Yapılan kontroller sırasında kadın yolculardan Shırın K.(32) ve Samira N.’nin(36) normalden farklı olarak üzerlerine giydikleri kıyafetlerin kabarık olduğunu fark eden polis ekipleri, yolcuları detaylı aramaya tabi tuttu. Yapılan kontrollerde kadın yolcuların her birinin üzerlerinden 4 paket daralı halde toplamda 6 kilo 725 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yolcuların yapılan ilk sorgularında uyuşturucu maddeyi aynı uçakla Tahran’dan beraber geldikleri Reza M.’den (32) temin ettiklerini itiraf etmelerinin ardından üç yolcu adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

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