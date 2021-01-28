İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım için karla mücadele sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Otoyolun altyapı bakımı, onarımı, trafik düzenlemeleri ve kontrolünü sağlayan OTOYOL AŞ'den yapılan açıklamaya göre ekipler, işletmenin belirlediği "Kış Bakım Stratejisi" kapsamında hizmete devam ediyor.

Trafik ve bakım ekipleri araçlarıyla tüm otoyol güzergahında vardiyalı şekilde periyodik olarak devriye geziyor. Otoyolun kritik öneme sahip çeşitli noktalarında trafiğin gözlemlenmesi için oluşturulan sabit ve hareketli kamera sistemiyle otoyola ait fiber altyapı üzerinden Bursa Ana Yönetim Merkezi ile iletişim kurularak her türlü hava koşulunda kesintisiz denetim yapılıyor.

"Zemin durum ölçme sistemi" entegre edilmiş mobil araçlarla çalışan ekipler, bazı noktalarda konumlandırılmış "değişken mesaj işareti" ekranlarından verilen mesajlarla sürücüleri tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarıyor. Trafiği yoğun şekilde etkileyen durumlar ise ayrıca "OTOYOL Mobil Uygulaması" vasıtasıyla sürücülere iletiliyor.