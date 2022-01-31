YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İSTANBUL - KUZEY MARMARA OTOYOLU İŞLETMECİSİNE &#039;KAR&#039; CEZASI

İSTANBUL - KUZEY MARMARA OTOYOLU İŞLETMECİSİNE &#039;KAR&#039; CEZASI

31.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, İstanbul'daki kar yağışında bazı kısımları trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmecisi firmaya yaklaşık 6,8 milyon lira ceza kesildi.

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, İstanbul'daki kar yağışında bazı kısımları trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmecisi firmaya yaklaşık 6,8 milyon lira ceza kesildi.

İstanbul'da 24 Ocak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe kapandı. Yaşanan trafik kazaları nedeniyle mahsur kalanlar oldu. Bakanlık, mahsur kalan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla harekete geçti. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Yassıören (Kesim-1), Yassıören-Odayeri (Kesim 2), Habipler-Hasdal (Kesim-7) mevkilerini kapsayan yolların 18 saat trafiğe kapalı olması nedeniyle işletmeci firmaya 6 milyon 795 bin 957 lira ceza uygulandı. Beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerinin de iade edildiği öğrenildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA: İSTEMEDİĞİMİZ KESİNTİLER MEYDANA GELDİ

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyol İşletmesinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta olağanüstü bir durum yaşandığı belirtilerek, "Son yılların en şiddetli kar yağışının düştüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim 1, Kesim 2 ve Kesim 7'yi kapsayan otoyol ağımız boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirilmiştir. Ancak, olumsuz hava koşulları öncesinde; gerek tuz serme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen, afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır. Yaşanan doğal afet nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına, kar yağışı sırasında sabırla bekleyen yolcularımızın otoyol geçiş ücretleri, Kuzey Marmara Otoyolu tarafından karşılanmaktadır. Buna göre; Kuzey Marmara Otoyolu 'Kesim 1: Kınalı - Yassıören', 'Kesim 2: Yassıören - Odayeri' ve 'Kesim 7: Habipler - Hasdal' mevkilerini kapsayan yollarımızı kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretleri iade edilmektedir. Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için Kuzey Marmara Otoyolu olarak hazırlıklarımızı yeniden gözden geçirerek, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Kar yağdığı gün mahsur kalanlar ve röporajlar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramıGüldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramı
Şanlıurfa'da güvenlik görevlilerinden kaçarken sulama kanalına düşen kişi boğulduŞanlıurfa'da güvenlik görevlilerinden kaçarken sulama kanalına düşen kişi boğuldu
Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulunduAntalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:48

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazartesi

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.