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İstanbul merkezli 7 ilde operasyon: Oto hırsızlık şebekesi çökertildi

17.04.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul başta olmak üzere 7 ilde oto hırsızlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon anları kameralara yansırken, baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ele geçirilen 17 çalıntı otomobil ise yediemin otoparkına çekildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ’da önceden tespit edilen 15 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüphe yakalanırken, 17 çalıntı araçta ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 17 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerin park halinde çaldıkları otomobiller ile aynı marka ve model hasarlı olan otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirdikleri öğrenildi. Hasarlı otomobilleri tamir ettirmiş gibi sattıklarını tespit edilen şüphelilerin, 17 otomobili aynı yöntemle çalıp sattıkları ortaya çıktı. Ayrıca ele geçirilen otomobillerin yediemin otoparkına çekildiği ve sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ardından adliyeye sevk edildi.

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