İstanbul Müftülüğünün 2022 yılı staj programı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Müftülük bünyesinde uygulanacak 2022 yılı staj programını tanıttı.

Müftülükten yapılan açıklamada, İstanbul Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen staj tanıtım programına, çeşitli üniversitelerde ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyan öğrenciler ile rehber görevliler katıldı.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık, programda yaptığı konuşmada, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyan insanların gayesinin, aldıkları bilgileri en sağlıklı şekilde topluma ulaştırmak ve manevi gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Bu fakültelerden mezun olanların genelde Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığını çalışma alanı olarak tercih ettiğini belirten Akbıyık, "Daha önceki senelerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde stajlar devam ediyordu. Son 2 yıldır kurumumuz da buna dahil oldu. Bu programlar siz katılımcılar ve bizler için bir şans. Sizler bu program çerçevesinde kurumumuzu her yönüyle tanıma imkanı bulacaksınız. Okullarda öğrenmiş olduğunuz bilgileri deneyimleyeceksiniz." dedi.

Tanıtımda eğitim uzmanı Ayşe Torlak tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının çalışma alanları ve staj programının detayları hakkında sunum yapıldı.

Toplam 24 üniversiteden 72 gönüllü öğrenci ile 16 ilçeden rehber görevlinin katıldığı staj programı, 19 Ağustos'a kadar il ve ilçe müftülüklerinde uygulanacak.



