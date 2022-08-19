İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden Marka İletişimi online tezsiz yüksek lisans programı

İSTANBUL (AA) - Pazarlama iletişimi ve marka alanında yüksek lisans, doktora ve sertifika eğitimleri veren İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Pazarlama İletişimi Okulu (PİO) mevcut programlarına bir yenisini daha ekleyerek Marka İletişimi online tezsiz yüksek lisans programını açtı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, Marka İletişimi online tezsiz yüksek lisans programı​​​​​​​ ile aynı hedeflere ve içeriğe sahip olan online yüksek lisans programı marka ve pazarlama iletişimi ekosisteminde gelişmek isteyen tüm adaylara hitap ediyor. Programa mülakatla kabul edilen adaylar PİO tarafından sunulan sertifika programlarından da faydalanabiliyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversite’sinin Pazarlama İletişimi Okulu “Marka İletişimi Online Tezsiz Yüksek Lisans” seçeneği ile kariyerinde ilerlemek isteyen profesyoneller ve İstanbul dışında da ikamet eden adaylar için doğru bir adres sunuyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde 2021 yılının temmuz ayında zengin kadrosuyla faaliyetlerine başlayan Pazarlama İletişimi Okulu sadece bir yıl içerisinde birçok başarıya imza attı. Dünyada ilk defa büyüme pazarlaması ile spor pazarlaması ve metaverse derslerini açan PİO, 2022-2023 akademik yılı için uygulamalı davranış tasarımı dersini de listesine aldı.

Psikoloji ile performans sanatlarını bir araya getiren ders dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Bir yıl içinde 30'a yakın konuk ağırlayan ve Avrupa Reklam Eğitimcileri Derneği'nin faal bir üyesi olan Pazarlama İletişimi Okulu akademik çalışmalardan da geri kalmadı.

Akademik kadrosunun ve PİO öğrencilerinin yazar olarak yer aldığı “Pandemics and Consumer Behavior” kitabının eylül ayında Nova Publishers tarafından yayımlanması bekleniyor.

