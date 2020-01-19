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  4. İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:07 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Pir Sultan Cemevi’nde gerçekleşen hırsızlık ve mala zarar verme olayı ile ilgili açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, ”Bugün Sultanbeyli ilçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Pir Sultan Cemevinde “Hırsızlık ve mala zarar verme” olayı ihbarı alınmıştır.

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Pir Sultan Cemevi’nde gerçekleşen hırsızlık ve mala zarar verme olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, ”Bugün Sultanbeyli ilçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Pir Sultan Cemevinde “Hırsızlık ve mala zarar verme” olayı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cem evine düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz” denildi.

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