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İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya belgeselinin ikinci bölümünü paylaştı

24.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya belgeselinin ikinci bölümünü paylaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinin ikinci bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinin ikinci bölümünden yaklaşık 6,5 dakikalık bir bölüm yer aldı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı bölümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ve açıldığı gün camide Aşr-ı Şerif okuduğu görüntüler ile o gün camide okunan öğle ezanından görüntüler yer aldı.

Belgeselde değerlendirmelerine yer verilen Vali Yerlikaya, salgın sonrasında Ayasofya'nın günlük ziyaretçi sayısının arttığını ve temmuz ayının ilk günlerinde 70-75 bini bulduğunu, bunun da 2022 yılı sonuna kadar 17-18 milyon ziyaretçinin camide buluşacağını gösterdiğini belirtti.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin camiye ilişkin bilgi verdikleri röportajların da yer aldığı bölümde, camiyi ziyaret eden vatandaşlar ile turistlerin görüşleri de yer buldu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, belgeselin ikinci bölümünün tamamının yayınlandığı YouTube linkine de yer verdi.

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