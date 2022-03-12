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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı nedeniyle "trafiğe çıkmayın" uyarısı:

12.03.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen gök gürültülü yoğun kar yağışının İstanbul'a çok yaklaştığını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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