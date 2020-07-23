YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul ve Eyüpsultan turlarına yoğun ilgi

İstanbul ve Eyüpsultan turlarına yoğun ilgi

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi’nin, vatandaşlara Eyüpsultan’ın tarihi ve turistik mekanlarıyla İstanbul’da bulunan manevi mekanları tanıtmak için başlattığı semt içi ve semt dışı halk gezileri yoğun ilgi görüyor.Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri 15 - 20 kişilik gruplar halinde, sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenen halk gezileri, profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, vatandaşlara Eyüpsultan’ın tarihi ve turistik mekanlarıyla İstanbul’da bulunan manevi mekanları tanıtmak için başlattığı semt içi ve semt dışı halk gezileri yoğun ilgi görüyor.
Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri 15 - 20 kişilik gruplar halinde, sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenen halk gezileri, profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Tur öncesi vatandaşların ateşi ölçülerek kontrol ediliyor. Sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşların katılabildiği “İstanbul Manevi Mekanlar Turu” da üç farklı noktaya düzenleniyor. Gezi araçlarıyla gerçekleşen, Beykoz Yuşa Hz. Kabri, Yeni Çamlıca Cami, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi ziyaretlerinin yapıldığı semt dışı turlarıyla Eyüpsultanlılar İstanbul’un manevi mekanlarını gezme fırsatı buluyor.

Nişanca turu 2 saate yakın sürüyor
Eyüpsultan Belediyesinin, Eyüpsultan’ın tarihi ve turistik mekanlarını tanıtmak için başlattığı semt içi halk gezileri de devam ediyor. Halk gezileri kapsamında Eyüpsultan Nişanca turu düzenlendi. Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nden başlayarak iki saat süren Nişanca gezisinde; Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Ebu Derda Türbesi, Cezeri Kasım Camii, Akarçeşme, Çömlekçilere Hamamı, Arpacı Hayrettin Camii ve Kabri, Ethem Baba, Daye Hatun Türbesi, Sertarikzâde Tekkesi, Davutağa Camii, Şeyh Murad Efendi Tekkesi, Nişancı Mustafa Paşa Camii, Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi, Mihribah Sultan Çeşmesi, Baba Haydar Camii ve Kabri, Beşirağa Medresesi ve Sıbyan Mektebi, İslâmbey (Şeyhülislâm) Tekkesi, Amcazâde Hüseyin Paşa Seyir Terası ve Afife Hatun Tekkesi gezildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:45
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.