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İstanbul Yenikapı'da ''23 Nisan Karnavalı'' düzenlendi

23.04.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yenikapı'da ''23 Nisan Karnavalı'' düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbullular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yenikapı Etkinlik Merkezi'ndeki karnavalla kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre belediye, tüm iştirak ve birimleriyle ''23 Nisan Karnavalı'' düzenledi.

Ziyaretçileri bando, palyaço ve jonglör ekibi karşılarken çocuklar önce spor ve yoga yaptı, ardından etkinlik çadırlarında yüz boyama, kurabiye yapma, golf gibi aktivitelere katıldı.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in de sahne aldığı festivalde İETT otobüsü boyama etkinliği çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Boya kalemlerini ellerine alan çocuklar, beyaz İETT otobüsüne hayal dünyalarını resmetti. Çocuklar tarafından boyanan İETT otobüsü İstanbul yollarında sefere çıkacak.

Festivalde çocuklar, hayallerindeki mesleği deneyimle imkanı da buldu. Çocuklar, itfaiyeci kıyafeti giyerek itfaiye görevlileriyle parkuru turladı.

"Büyüt Hayallerini" projesi de festivalde yer aldı. Kurulan çadırda çocuklar, kitap okudu, yapboz yaptı. Çocukların çizdiği resimler tablet üzerinden animasyona çevrildi.

- Kadıköy'deki kutlama

Kadıköy'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı.

Eğlencenin merkezi, Özgürlük Parkı oldu. Kadıköy Belediyesi, Özgürlük Parkı'nda çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler hazırladı. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da, Gönül Yeprem "Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar" başlıklı bir konser verdi.

Kortej, bando ve jonglörler, Çocuk Sanat Merkezi konserleri, akrobasi etkinlikleri, illüzyon gösterileri çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, çeşitli oyun atölyeleri de çocuklara yeni deneyimler kazandırdı.

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İstanbul Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:07
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:58
Yatsı
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