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İstanbul’a giden tüm araçlarda sıkı denetim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da İçişleri Bakanlığının ülke genelinde şehirlerarası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından İstanbul’a giden tüm araçlar mercek altına alındı.

Tekirdağ’da İçişleri Bakanlığının ülke genelinde şehirlerarası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından İstanbul’a giden tüm araçlar mercek altına alındı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri araçlarda tek tek denetim yapıyor.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamsında şehirlerarası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından Tekirdağ’dan çıkış yaparak İstanbul’a gitmek isteyen tüm araçlar denetleniyor. Oluşturulan kontrol noktalarında polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor.

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Cerkezkoy
Akay Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Doğuş Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
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