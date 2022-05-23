İstanbul'da 199 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde 199 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Dün yapılan uygulama ve denetimlerde, 113'ü Bangladeş, 33'ü Afganistan, 45'i Pakistan ve 8'i Eritre vatandaşı olmak üzere 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 kişinin, sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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