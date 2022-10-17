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İstanbul'da 32 otomobil çaldıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

17.10.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 32 otomobil çaldıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleşen 32 otomobil hırsızlığının faili oldukları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, farklı ilçelerde park halindeki otomobilleri çalan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Örgütlü şekilde hareket ettiği belirlenen şüphelilerin, çaldıkları otomobillerin bazılarını sahte evrak ve plaka ile satmaya çalıştıkları, bazı otomobilleri de sökerek yedek parça olarak piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Bağcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 32 otomobil hırsızlığına karıştıkları tespit edildi.

Farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda şüphelilerin çaldığı 20 otomobil ele geçirilirken, Başakşehir, Esenyurt, Ataşehir, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçeleri ile Bursa ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve taklit kontak anahtarı yapan makine ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 8'i emniyete götürülürken, 1 şüphelinin polis ekiplerinden kaçmak istediği sırada düşerek yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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