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  4. İstanbul'da 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İstanbul'da 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

27.03.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te Iraklı ve Türkmenistanlı 2 turistten polis süsü verilerek 900 doların alınması, Pendik'te bir kişinin aracındaki çantasından 60 bin lira değerinde ziynet eşyasının bir çalışanı tarafından alınması, Kadıköy ve Bakırköy'de telefonla dolandırıcılıkla 2 kişiden 1 milyon 750 bin lira değerinde ziynet eşyasının alınması ve Ankara'da mali müşavirlik yapan bir kişinin banka hesabında bulunan 2 milyon liranın bilgisi dışında aktarılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olaylara ilişkin teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, düzenledikleri 4 farklı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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