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İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

29.06.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, kent genelindeki eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan şüpheli B.K'yi takibe aldı.

Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin, uyuşturucu maddeyi bir araca yükleyeceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu maddenin yüklendiği aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Avcı"nın desteğiyle araçta yaptıkları aramada, 62 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüphelinin dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucu maddeleri şeffaf naylonla sardığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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