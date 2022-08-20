İstanbul'da 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Önleyici Hizmetler ve Güvenlik şubeleri ile ilçe ekiplerinin katılımıyla Bağcılar, Fatih, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Şişli'de belirlenen adreslerde uygulama noktaları oluşturuldu.

Ekipler, şüpheli olarak değerlendirdikleri araçları durdurarak detaylı arama yaptı. Sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

