İstanbul'da Alevi vatandaşlara yönelik yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadelerin yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel bir çatışma zeminine çekmeye çalıştığını aktardı.

Yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını aktaran Çataklı, "Ancak olay daha soruşturma aşamasındayken, henüz fail ya da failler ile ilgili bilgi yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından rahatsız olanlar, provakatif paylaşımlar ve haberlerle, bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultusunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmaktadırlar." değerlendirmesini yaptı.

İsmail Çataklı, daha önce de benzer olayların aynı kesimlerce yine aynı şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını ancak yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayların aslının ortaya çıkarıldığını belirterek şöyle devam etti: