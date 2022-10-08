YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 106 kişi yakalandı

İstanbul'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 106 kişi yakalandı

08.10.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 106 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 106 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki çalışmada, dolandırıcılık suçu başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan hükümlülerin yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla operasyon düzenlendi.

Kent genelinde tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla daha önce belirlenen 433 adrese 234 ekip ve 474 personelle gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 106 zanlı yakalandı.

Aralarında "kasten öldürme", "hırsızlık", "suç delillerini yok etme" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan zanlılar, polis merkezlerine götürüldü.

Bu arada yakalanan şahıslar arasında oyuncu Yağmur Atacan'a 2014'te silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Galip Topsız'ın da bulunduğu öğrenildi. Topsız'ın hakkındaki karar kesinleşmesinin ardından firari olarak arandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandıBaşakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısındaAnkara'da 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:
Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.