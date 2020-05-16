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İstanbul’da AVM ve berberlere denetim

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da dün yapılan denetlemelerde 2 bin 436 berber, kuaför, işletme,17 AVM’de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracının denetlendiğini duyurdu.Yeni tip korona virüsün ile mücadele kapsamında dün 81 ilde olduğu gibi İstanbul’da da ortak denetlemelerde bulunuldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da dün yapılan denetlemelerde 2 bin 436 berber, kuaför, işletme,17 AVM’de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracının denetlendiğini duyurdu.
Yeni tip korona virüsün ile mücadele kapsamında dün 81 ilde olduğu gibi İstanbul’da da ortak denetlemelerde bulunuldu. Denetlemeler kapsamında Vali Yelikaya, 2 bin 436 berber, kuaför işletme, 17 AVM’de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı denetlendiğini duyurdu. Denetlemelerde vatandaşların genel olarak maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.

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