İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçtı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı.
Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi'nde 19 Haziran'da sabah erken saatlerde bir eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı.
Sabah uyandıklarında eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
Bunun üzerine evin çevresinde bekleyen şüpheliler, ikinci kez eve girerek çaldıkları eşyaları anahtarını da aldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan kamyonet bir süre sonra bulundu.
Zanlıların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.
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