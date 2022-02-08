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İstanbul'da bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

08.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında, İstanbul'da bazı doktorlar iş bıraktı.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde toplanan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) adına açıklama yapan Genel Sekreter Yiğithan Okar, haksızlıkların artık tüm çalışanlar için dayanılamayacak boyutta olduğunu belirterek, "Bu kadar haksızlığın olduğu yerde hala hizmet varsa bu da sağlık çalışanlarının fedakarlığıdır" ifadelerini kullandı.

Başta hekimler olarak tüm sağlık çalışanlarının 2 yıldır salgın ile cansiparane bir mücadele içerisinde olduklarını aktaran Okar, emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

Okar, haksız performans sistemi yüzünden ekonomik olarak çok güç kaybettiklerini ve sağlık çalışanlarına "zam" diye müjdelenen düzenlemeler konusunda hala bir gelişmenin olmadığını anlatarak şöyle devam etti:

"Tüm bu sorunların üstüne sağlıkta giderek artan şiddeti, dünya standartlarından çok uzak 5 dakikada muayene sistemini, asistan hekimlere 36 saate varan mesailerini, yoğun iş yükünü ve maruz kaldıkları mobbingi, hasta garantili şehir hastanelerini eklediğimizde sağlık sisteminde yeniliklerin gerektiği gözler önüne serilmektedir."

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) açıklamasıyla sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak ilan edilen koronavirüsün, Türkiye’de "meslek hastalığı" olarak sınıflandırılmadığını dile getiren Okar, sağlıkta şiddetin önlem alınmayan, bitirilebilecekken, çözülmeyen bir sorun olarak can almaya devam ettiğini belirtti.

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