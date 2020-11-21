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İstanbul’da biberli dondurmaya büyük ilgi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 21.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, İstanbul’da düzenlenen EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda Maraş biberi ile hazırlanan dondurmayı katılımcılara ikram etti.TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraş’ın yöresel tatlarını sunan Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu, Maraş dondurmasını biberi ile harmanlayarak acılı dondurma hazırladı.

Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, İstanbul’da düzenlenen EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda Maraş biberi ile hazırlanan dondurmayı katılımcılara ikram etti.
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraş’ın yöresel tatlarını sunan Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu, Maraş dondurmasını biberi ile harmanlayarak acılı dondurma hazırladı. Fuara gelenlerin ilgisini çeken biberli dondurma, Kervancıoğlu tarafından katılımcılara külah külah ikram edildi.
Fuara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ise Maraş biberi ile harmanlanan dondurmadan tadarken, acı ve tatlının karışımından çıkan lezzeti beğendiğini ifade etti.
Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Biliyorsunuz ki biz kendimizi Kahramanmaraş’ın turizm elçisi ilan etmiştik ve bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin güzelliklerini farklı şehirler ve yurt dışında düzenlenen fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Burada patenti de Kahramanmaraş’a ait olan biber ve dondurmanın yani acı ile tatlının karışımından bir lezzet ortaya çıkardık. Fuara gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Bu lezzeti tatmaları için herkesi Kahramanmaraş’a bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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