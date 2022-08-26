İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tabancayla eşini ve yeğenini öldürdü, kızını yaraladı.

Sarıgöl Mahallesi'nde Korkut G. dün gece eşi Sevtap Akbacı ve kızı Muazzez G'ye tabancayla ateş açtı. Akbacı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

Korkut G. daha sonra evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da aynı tabancayla öldürdü.

Sevtap Akbacı ve Sinan Özfidan'ın cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muazzez G'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Korkut G'nin yakalanması için başlattı.



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