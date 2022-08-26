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İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı

26.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tabancayla eşini ve yeğenini öldürdü, kızını yaraladı.

Sarıgöl Mahallesi'nde Korkut G. dün gece eşi Sevtap Akbacı ve kızı Muazzez G'ye tabancayla ateş açtı. Akbacı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

Korkut G. daha sonra evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da aynı tabancayla öldürdü.

Sevtap Akbacı ve Sinan Özfidan'ın cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muazzez G'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Korkut G'nin yakalanması için başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Gaziosmanpaşa

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