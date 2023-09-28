İstanbul'da bu ay yakalanan 20 firari FETÖ üyesinden 16'sı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yürüttü.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 avro, 1000 sterlin ile 19 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

