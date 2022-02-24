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İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan 11 zanlı tutuklandı

24.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan 11 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da farklı noktalarda gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül 2021'den itibaren çeşitli ilçelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olabileceği değerlendirilen hırsızlık çetesini yakalamak için çalışma yaptı.

Yaklaşık 5 ay süren çalışmalar kapsamında, 8 iş yerinden, ikametten ve 2 otodan hırsızlık ile 2 oto hırsızlığı detaylı olarak incelendi.

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin 4-5 kişilik gruplar halinde hareket ettiklerini, kepenkleri yerinden sökerek ya da kapıları kırarak girdikleri iş yerlerinde değerli buldukları eşyayı alarak kaçtıklarını ve olay yerlerine çalıntı otomobillerle geldiklerini belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler, 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'un Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören ve Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'de 17 adrese düzenlenen baskınlarda, 16 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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