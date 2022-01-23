İstanbul'da itfaiye aracı park halindeki otomobillere çarptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye aracının çarptığı park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yangın ihbarına giden itfaiye aracı, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobillere çarptı.

Kaza nedeniyle 7 otomobilde maddi hasar meydana geldi.



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