İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, elde ettikleri binlerce litre kaçak akaryakıtı açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere yükleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin il genelinde bulunan tır parklarına tankerle kaçak akaryakıt getirerek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, tır parklarına kaçak akaryakıtı taşıyan tankerlerin Kartal'da bulunan bir gemi söküm sahasına sık sık giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, kaçak akaryakıtın açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere aktarıldığını, gemi söküm sahasına gelen teknelerden de tankerlere yüklenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, gemilerde depoladıkları kaçak akaryakıtı, pompa ve borular vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B'yi suçüstü yakaladı.

Gemi söküm sahasında yapılan aramalarda, 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

