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İstanbul'da karın etkisi ara sokaklarda devam ediyor

28.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da karın etkisi ara sokaklarda devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ara sokaklardaki kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 24 Ocak Pazartesi günü öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlar devam ediyor. Bazı bölgelerde belediye ekiplerince çalışma yürütülürken, ara sokaklarda ise kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor.

Büyükçekmece Mimar Sinan Caddesi'nde kargo firmasına ait araç, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, Sultangazi'de de bir araç kaygan yolda ilerlerken kaldırıma çıktı.

Ümraniye Topağacı Mahallesi'ndeki ara sokakta, buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen çöp kamyonu, geriye kaydı.

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