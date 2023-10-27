YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

27.10.2023 11:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Maltepe'de B.C'nin parasının dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve hesabının başka kişilerin kontrolünde olduğu yönündeki söylemlere inanan müştekinin, şüphelilerin yönlendirmesiyle 930 bin lirayı başka hesaplara gönderdiğini tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, operasyonla Furkan A, Abdulyasin G. ile İsmail A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ekim Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:53
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Cumartesi

Vitamin eczanesi
Uskudar
Genç eczanesi
Arnavutkoy
Ada eczanesi
Kadikoy
Arya eczanesi
Bahcelievler
Zambak eczanesi
Uskudar
Aybüke irem eczanesi
Kadikoy
Teoman eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.