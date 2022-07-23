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  4. İstanbul’da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

İstanbul’da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

23.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte evlilik raporuyla böbreğini sattığı belirlenen Endonezya uyruklu verici ile işlemleri organize eden şüpheli tutuklanırken, alıcı adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sahte evlilik raporuyla eşe organ bağışı yapılacağı şeklinde izlenim verilerek, böbreğini sattığı belirlenen yabancı uyruklu verici ile böbreği almak isteyen ve bu işlemleri organize ettiği tespit edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Endonezyalı D.I'nın özel bir hastaneye gelerek eşi olduğunu beyan ettiği aynı uyruktan S.M’ye böbreğini bağışlayacağını bildirdi.

Bunun üzerine işlemleri başlatan hastane yetkilileri, çiftin başvuru sürecinde usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinde çiftin evli olmadığını ve belgelerin sahte olduğunu belirledi. Belgeleri düzenlediği tespit edilen Endonezya uyruklu A.A gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemesi sonucu D.I’nın böbreğini sattığını ortaya çıktı.

“Organ ve doku ticareti” ile “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adliyeye sevk edilen A.A. ve D.I. tutuklandı, S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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