İstanbul'da park halindeki 3 kamyoneti çalan zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 24 Ağustos'ta Kartal, 28 Eylül'de Esenyurt, 28 Kasım'da ise Fatih'te park halindeki kamyonetlerin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 hırsızlığın da aynı şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
Yapılan incelemede kimliği tespit edilen Kürşat Ö'nün (35) park halindeki kamyonlara kapısını zorlayarak girdiği, düz kontak yöntemiyle araçları çalıştırdığı ortaya çıktı.
Fatih'te hurdacılık yaptığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kürşat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.