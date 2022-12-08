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İstanbul'da park halindeki 3 kamyoneti çalan zanlı tutuklandı

08.12.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da park halindeki 3 kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 24 Ağustos'ta Kartal, 28 Eylül'de Esenyurt, 28 Kasım'da ise Fatih'te park halindeki kamyonetlerin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 hırsızlığın da aynı şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen Kürşat Ö'nün (35) park halindeki kamyonlara kapısını zorlayarak girdiği, düz kontak yöntemiyle araçları çalıştırdığı ortaya çıktı.

Fatih'te hurdacılık yaptığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kürşat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Fatih hırsızlık kamyonet

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