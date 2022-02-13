İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir hastanede sağlık personeline fiziki ve sözel şiddet uygulayanların tutuklandığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir hastanemizde serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla kasten yaralama, tehdit, hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi." ifadesini kullandı.
Faillerin tutuklandığını vurgulayan Bakan Koca, "Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak." görüşüne yer verdi.
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