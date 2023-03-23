İstanbul'da sahte polis malzemeleri bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında Dökümcüler Caddesi'nde bulanan otoparktaki araç şüphe üzerine kontrol edildi.

Araçta polis amblemi bulunan eşyalar görülmesi üzerine inceleme yapan ekipler, sahte olduğu anlaşılan polis basın yazılı kartlar ele geçirirken arabada telsiz düzeneği kurulduğunu tespit etti.

Yaptıkları aramada, kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 19 kurusıkı fişeği, uzun namlulu av tüfeği, 2 şarjör ve 10 av fişeği ele geçiren ekipler, sürücü Z.Ö'yü gözaltına aldı.

Araçtaki telsiz düzeneğinin herhangi bir ağa bağlanmadığı, gerçeklik algısı oluşturmak için merkez istasyondan geldiği izlenimi veren ses kaydı bulunduğu belirlendi.

Daha önce de hakkında benzer suçlardan işlem yapıldığı belirlenen şüpheli Z.Ö'ye 15 bin 756 lira para cezası verilerek, hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

