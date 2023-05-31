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İstanbul’da satırlı koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını rehin aldı

31.05.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de bir kadın ve 2 çocuğu kavga ettiği eşi tarafından satırla rehin alındı.

Özel harekat polislerinin önlem aldığı olayda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri kadını ve çocuklarını kurtararak, satırlı kocayı ise gözaltına aldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk sahibi Şeyda U. (31) ile Alpay U. (30) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Alpay U. eline aldığı satırla eşine saldırdı. Şahıs ardından da 2 çocuğuyla birlikte eşini satırla rehin aldı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI

Mahalleli sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokağa giremeyince park halindeki bir kamyonet vatandaşlar tarafından elbirliğiyle kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri ise, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Sağlık ve itfaiye ekipleri ise sokakta önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda olay yerine önlem maksatlı özel harekat polisi de sevk edildi.

SATIRLI KOCA GÖZALTINA ALINDI

İkna çalışmaları çerçevesinde bir anlık dalgınlığından yaralanan polis, şahsı etkisiz hale getirdi. Kadını ve çocukları kurtaran Kağıthane polisi, şahsı ise gözaltına aldı. Mahallelinin panik yaşadığı sokakta yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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