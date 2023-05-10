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İstanbul’da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı: Sürücü gözaltına alındı

10.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar’da, polisin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette 1 kilo 240 gram ‘mariuhana’ diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi’nde sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik 5 Mayıs’ta yapılan çalışmada, şüpheli görülen bir motosikleti durdurdu. Bölgede uygulama yapan ekiplerin durdurduğu motosikletin sürücüsü Ö.G. isimli kişi motosikletten indirildi. Ö.G. ve motosiklet üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 1 kilo 240 gram mariuhana, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 585 lira ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsüne yönelik yapılan sorgulamada, zanlının benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Motosiklet ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ö.G., gözaltına alınarak Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Ö.G., gözaltı işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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