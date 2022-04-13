İstanbul'da trafik kazasında ölen öğrencinin cenazesi Yalova'da toprağa verildi

Yalova'dan ara tatilde annesiyle gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Kaan Şimşek'in cenazesi defnedildi.

Annesi ile teyzesini ziyaret etmek amacıyla gittikleri İstanbul'da bulundukları araca başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmasının ardından kurtarılamayan Kaan'ın naaşı, ailesi tarafından Yalova'ya getirildi.

Çocuğun cenazesi, Çınarlı Abdülkadir Camisi'nde ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Dilek Altay Şimşek, kendilerine çarpan aracın çok hızlı olduğunu öne sürdü.

Şimşek, "Çocuklar uçtu gitti hepsi. Oğlum yerde yatıyordu, nefes alamıyordu. Bize hızlı şekilde çarpan yakalansın, cezasını da çeksin. Oğlumu orada yatırdı. Tatile teyzesine gittik ama mutlu olamadan oğlumu gönderdi." dedi.

Baba Erkan Şimşek de ailesinin bulunduğu otomobile çarpan aracın sürücüsünün hatalı olduğunu iddia etti.

Fren izi olmadığını savunan Şimşek, "Geldi arabaya çarptı. Çarpmanın etkilisiyle savruluyor araba, kapı açılıyor. Ondan sonra çocuklar fırlıyor. Karşı taraftan şikayetçiyiz." ifadesini kullandı.

Amca Muhsin Şimşek ise kazaya karışan sürücünün serbest bırakılmasının acılarını ikiye katladığını dile getirdi.

Ara tatilini teyzesinin yanında geçirmek için annesi Dilek Altay Şimşek ile İstanbul'a giden Yalova Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, bulundukları otomobile başka bir aracın çarpması sonucu kuzeni ile yola savrulmuştu. Başını kaldırıma çarpan Kaan Şimşek ağır yaralanmış, kuzeninin ise köprücük kemiği kırılmış. Beyin kanaması geçiren Kaan Şimşek, hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

