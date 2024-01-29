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İstanbul’da trafikte tartıştan tarafların yumruklu kavgası kamerada

İHA İHA
29.01.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda yol verme tartışması sonucu aracından inen üç kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti.

İstanbul’da trafikte tartıştan tarafların yumruklu kavgası kamerada

Yerde 3 magandanın tekme ve yumruklarına maruz kalan kişiyi sevgilisi kurtarmaya çalıştı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle zıtlaşmaya başladı. Ardından araçlarını kenara çeken sürücüler, arabalarından indi.

SEVGİLİSİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLDİ

Bir araçtan inen üç kişi, diğer araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla bir anda saldırırken, sevgilisinin yerde darp edildiğini gören kadın, feryatlarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Dakikalarca tekme ve yumruklanan sürücüyü trafikteki diğer sürücüler güçlükle kurtarmayı başardı. Yaşananlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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