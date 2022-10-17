İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde 11-13 Ekim'de 3 operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 445 gram esrar, 860 gram kokain, 9 bin 400 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 780 lira, 365 dolar ve 370 avro ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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