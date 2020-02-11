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İstanbul’da yağmur etkili olacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, İstanbul’da havanın bu gece saatlerinde yağmurlu olacağı, hava sıcaklığının ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’da son tahminlere göre, bugün yağmurlu olması beklenen havanın yarın çok bulutlu, 13 Şubat Perşembe günü yağmurlu, 14 Şubat Cuma günü çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Bugün en düşük 7, en yüksek 13 derece olması beklenen hava sıcaklığı; yarın en düşük 7 en yüksek 12 derece; Perşembe günü en düşük 6, en yüksek 10 derece; Cuma günü en düşük 4 en yüksek 10 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, İstanbul’da havanın bu gece saatlerinde yağmurlu olacağı, hava sıcaklığının ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da son tahminlere göre, bugün yağmurlu olması beklenen havanın yarın çok bulutlu, 13 Şubat Perşembe günü yağmurlu, 14 Şubat Cuma günü çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Bugün en düşük 7, en yüksek 13 derece olması beklenen hava sıcaklığı; yarın en düşük 7 en yüksek 12 derece; Perşembe günü en düşük 6, en yüksek 10 derece; Cuma günü en düşük 4 en yüksek 10 derece olacak.

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İkindi
16:14
Akşam
18:41
Yatsı
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İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
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